السعودية: مقاطع فيديو عوض القرني تبرز بعد تسجيل منسوب لنجله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على مقاطع فيديو منسوبة لناصر، نجل الداعية الإسلامي السعودي، عوض القرني، والذي ادعى فيه انه تمكن من مغادرة المملكة للدفاع عن والده، على حد تعبيره.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو لعوض القرني وتصريحات أدلى بها في عدد من القضايا مثل ما قاله عن جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" وجبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا وغيرها من القضايا.

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للتعليق على ادعاء ناصر مغادرة المملكة دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية كانت قد ذكرت في تقرير العام 2017 أن السلطات في المملكة العربية السعودية اعتقلت عددا من رجال الدين كان من بينهم الداعية سلمان العودة والداعية عوض القرني.

وأضافت المنظمة في تقريرها: "كان العودة والقرني عضوين بارزين في حركة الصحوة مطلع التسعينات"، لافتة إلى أن "العودة، منذ عام 2011، دعا إلى مزيد من الديمقراطية والتسامح الاجتماعي، فيما أعلن القرني في مارس/آذار منع السلطات إياه من الكتابة بعد إدانته بإلحاق الضرر بالنظام العام".