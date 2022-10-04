دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—جدد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الثلاثاء، مهاجمة خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالخارج خلال تأبين يوسف القرضاوي، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وافته المنية، عن عمر يناهز 96 عاما ودُفن في قطر.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر: "تبا لك يا خالد مشعل وتبا لجماعتك.. مع الشعوب ضد الطغاة قال... والأحداث تكذبك علنا.. أيها الوغد.. من يسميهم خالد مشعل طغاة... شعوبهم في غنى وفي رعاية لا مثيل لها في العالم...لم يكسر ظهرها الفقر...كما هو الحال في الدول التي يشيد خالد مشعل بها.."

وتابع خلفان قائلا: "بدل أن يطلب المغفرة على قبر القرضاوي ويقول اللهم ثبته عند السؤال.. أخذ يشتم ويسب ويقذف ويحقر الآخرين.. وينعتهم بصفات كلها سوء.. لو كان مسلما ويعرف أدب تشييع الجنازة لما ارتكب مثل هذه الحماقات.. لكن خالد مشعل قليل أدب مثله كمثل أي اخواني تربى في مدرسة الإخوان ولم ينشق عنها رغم فسادها".

وأضاف: "الحقيقة أن خالد مشعل يعبر عن نذالة الجماعة بكل قبح.. مع الشعوب قال خالد مشعل.. مع القروش... معروف يا مرتشي".