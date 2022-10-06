تحرك إيراني بعد العثور على جثة المراهقة نيكا شاه كرامي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وسائل إعلام إيرانية، إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 8 أشخاص على خلفية وفاة مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما، تدعى نيكا شاه كرامي، في العاصمة الإيرانية، طهران، الشهر الماضي.

وقال أفراد من عائلتها لقناة BBC الفارسية إن مكان وجودها ظل مجهولاً لمدة 10 أيام قبل أن يعثروا على جثتها في مشرحة بالعاصمة، في حين قالت عمتها، عطاش شاه كرامي، بالمقابلة إن نيكا غادرت منزلها في 20 سبتمبر/ أيلول حوالي الساعة الخامسة مساءً. بالتوقيت المحلي، وأنها كانت على اتصال بها حتى الساعة 7 مساءً.

وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية إن شاه كرامي عثر عليها ميتة في 21 سبتمبر/ أيلول في الفناء الخلفي لمنزل في طهران. وقالت تسنيم إن الشرطة شاهدت لقطات مراقبة لها وهي تدخل مبنى مجاور ولا يزال من غير الواضح كيف ماتت.

وأضافت وكالة تسنيم إنه "لا يوجد دليل" على مزاعم "وسائل إعلام أجنبية" بأن المراهقة قتلت على يد الشرطة.

وقال المدعي العام في طهران، علي صالحي، إن قضية جنائية قضائية رُفعت، وأعرب عن تعازيه لأسرة شاه كرمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتواصلت CNN مع عائلة شاه كرامي للحصول على تعليق.