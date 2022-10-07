أمير سعودي يرد على مهاجمة محمد بن سلمان ويستشهد بمقوله سابقة له

دبي، الأمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على من يهاجم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مؤكدا أن الأخير يعمل لمصلحة بلاده ومواطنيه فقط.

جاء ذلك في تغريدة للأمير عبدالرحمن على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "محمد بن سلمان يعمل لمصلحة بلاده ولمصلحة مواطنيها (فقط).. لذلك.. هوجم ويهاجم وسيهاجم.. ما هو أكيد وواضح أنه سيستمر في ما نذر نفسه له.. وسيستمرون في مهاجمته..وسيستمر السعوديون في دعمه والدفاع عنه.. ولن يؤثر هجومهم فيه.. ولا فينا ..وصلت؟".

وفي تغريدة منفصلة نشر الأمير عبدالرحمن مقولة عن ولي العهد السعودي قال فيها: "لا يهمني كيف ينظر العالم إلي بقدر ما يهمني ما يصب في مصلحة البلاد والشعب السعودي.. فأي أمر يخدم الشعب السعودي والسعودية كدولة سأفعله بكل قوة بغض النظر عن الانطباعات التي سيخلقها عني".

وفي تعليق على تغريدة الأمير عبدالرحمن، نشر صاحب حساب abdulmalik almajed مقطع فيديو بتغريدة استشهد فيها بعدد من التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي، قائلا بتعليق: "حفظ الله سمو سيدي، وحفظ بلادنا، نعم نعرف حجم الحقد والحسد على هذه البلاد المُباركة.. تحركات سمو سيدي ولي العهد لجعل السعودية في مقدمة دول العالم أصابت العالم بكتمه، وأصبح الغل في نفوسهم تجاه سموّه. سندافع عنه وسندافع ماحيينا. - هُنا سمو سيدي يتحدث عن أعظم ثروة ’المواطن‘".