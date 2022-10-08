حجب الإنترنت في إيران وسط عمليات قتل جديدة على يد الشرطة

(CNN)-- قالت خدمة لمراقبة الاتصال بالإنترنت، السبت، إن إيران قطعت الإنترنت في سنداغ بإقليم كردستان، في محاولة لكبح حركة احتجاجية متنامية وسط تقارير عن عمليات قتل جديدة.

وقالت "نت بلوك" في تغريدة: "تظهر بيانات الشبكة الحية أن الإنترنت انقطع في سنداج بإقليم كردستان، إيران، وسط تقارير عن عمليات قتل جديدة خلال الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني".

منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي، قالت نت بلوكس إنها سجلت أشد انقطاعات للإنترنت منذ عام 2019، عندما أوقفت السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت أيضًا وسط احتجاجات مناهضة للحكومة، حيث كافح المجتمع الدولي لتتبع الحملة التي أعقبت ذلك.

وأطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع في مدينتي سنندج وسقز الكرديتين في احتجاجات جديدة ظهر يوم السبت، بحسب منظمة هنغاو الإيرانية لحقوق الإنسان.

وفي سنندج، أطلقت قوات الأمن النار وقتلت سائقًا في سيارته، بينما أصيب معلمان في إحدى مدارس ساقز، بحسب هينغاو.

قال هنغاو إن متظاهرا آخر أصيب في بطنه برصاص قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني وتوفي.

بدأ الطلاب في مدارس سنندج وساقز الاحتجاجات. ثم بدأت القوات الحكومية هجومًا على إحدى المدارس في سقز"، حسبما قال أزين شيخي من هنغاو لشبكة CNN يوم السبت.

وقالت هينغاو إن إضرابات واسعة النطاق تحدث في سقز وديوانداره ومهاباد وسنندج.

تراقب منظمة هنغاو لحقوق الإنسان المسجلة في النرويج انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الكردية الإيرانية، حيث بدأت الاحتجاجات قبل ثلاثة أسابيع، عقب وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية، أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب. سقز هي أيضا مسقط رأسها.