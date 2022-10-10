دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، صورة لعبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، قائلا بتعليق " إذا كان هذا زعيم اليمن.. فلا عجب أن تحكمهم امرأة".

جاء ذلك بتغريدة لخلفان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال خلفان في تغريدة منفصلة: " هل اختفى رجال اليمن أمام هذا الوليد الناعم؟.. مذلة لا تصدق".

وتابع خلفان: "كان الله في عون اليمن.. اقولها من قلبي.. بينه وبين علي عبدالله صالح بون شاسع.. على الأقل الرجولة على عفاش باينة.. هذا وليد اليمن مليون مره اكبر من حجمه.. اللهم انقذ اليمن من الحوثي ومن كل من أراد بها شرا".