"أخذ من لعبة فيديو".. مقطع يزعم استهداف دبابات روسية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو زعموا أنها تظهر استهداف دبابات روسية في أوكرانيا ليرد مغردون آخرون بمقاطع فيديو على أنها مقاطع من لعبة حملت اسم "Arma 3".

ويأتي تداول هذه المقاطع مع توجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الأمن الروسي، الاثنين، والذي دعا له الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأعقاب استهداف جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وهزت انفجارات العاصمة الأوكرانية، كييف في ساعات الصباح الأولى، الاثنين، راح ضحيتها 5 قتلى على الأقل وأصيب 12 آخرون، وفقا لما نشره أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، على صفحته بتطبيق تيليغرام.

ويذكر أنه وفي رد على سؤال إن كان بوتين سيرى هجوم جسر كيرتش هجوما مباشر عليه وعلى حكومته؟ أجاب الكولونيل المتقاعد سيدريك لايتون لـCNN: "نعم، لأنه في عام 2018 افتتح هذا الجسر بالفعل، هذا هو هنا يمشي إلى الجسر لقيادة هذه الشاحنة على هذا الجسر مباشرة.. والسبب في قيامه بذلك، هو أنه كان فخورًا جدًا بهذا الجسر وبارتباطه بالمناطق التي ساعدت روسيا في الوصول إلى شبه جزيرة القرم.. بشكل أساسي إنها ضم لشبه جزيرة القرم بشكل واقعي إلى روسيا".