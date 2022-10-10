دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل في كلمة له أمام اجتماع لمجلس الأمم المتحدة.

وقال الفيصل في مقطع الفيديو المتداول: "نحن العرب نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكث بالوعد.. كما لا نرتضي الوعيد".

ويأتي تداول مقطع الفيديو وسط تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين وجهوا عبرها انتقادات للمملكة العربية السعودية بأعقاب قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها أو ما يُعرف بـ"أوبك +" بتقليص الإنتاج بمعدل مليوني برملين يوميا، في خطوة وصفت من قبل البيت الأبيض بأنها "تصطف" مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ويذكر أن تشاك شومر، زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، قد لوح بمشروع قانون "نوبك" كرد على خطوة مجموعة أوبك+ قائلا بتغريدة: "ما فعلته المملكة العربية السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه الدنيئة والشرسة ضد أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة.. نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع للغاية، بما في ذلك مشروع قانون NOPEC".