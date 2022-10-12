(CNN)-- سينظر الرئيس جو بايدن في جميع جوانب العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة، حيث يبدأ مسؤولو الإدارة مناقشات هادئة مع أعضاء ومساعدي الكونغرس حول الكيفية التي يمكن أن تفرض بها الولايات المتحدة عواقب على المملكة العربية السعودية بعد قرار المملكة بالشراكة مع روسيا في قطع إنتاج النفط.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين يوم الأربعاء: "هناك مجموعة من المصالح والقيم المتشابكة في علاقتنا مع ذلك البلد. سيدرس الرئيس كل ذلك. ولكن السؤال الوحيد الذي سيطرحه هو: هل طبيعة العلاقة تخدم مصالح وقيم الولايات المتحدة وما هي التغييرات التي ستجعلها تخدم المصالح والقيم بشكل أفضل؟"

هذا هو أحدث مؤشر من الإدارة على أن التغييرات في العلاقات الأمريكية السعودية قد تأتي بعد أن أعلنت منظمة أوبك + النفطية التي تقودها السعودية الأسبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.

قرار تجمع كبار منتجي النفط رفض ضغوط شديدة من مسؤولي الإدارة الأمريكية ودفع بايدن للقول إنه قلق بشأن الخطوة التي وصفها بأنها "خيبة أمل". وتراجع عن زيادة طفيفة في إنتاج أوبك + أعلنت عنها بعد وقت قصير من زيارة بايدن للسعودية لحضور مؤتمر في يوليو/ تموز. كما جاء قرار خفض الإنتاج قبل أسابيع فقط من الانتخابات النصفية، حيث سيكون التضخم والأسعار في محطات الوقود على رأس اهتمامات العديد من الناخبين.

في المحادثات الأولية بين مسؤولي الإدارة ومبنى الكونغرس، بعض الأفكار التي تمت مناقشتها تشمل: إعادة نشر أسطول طائرات F-16 الأمريكي خارج المملكة العربية السعودية، ووقف استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية للبلاد، ودعم الإدارة للتشريعات التي من شأنها حماية أوبك من دعاوى مكافحة الاحتكار الأمريكية للتواطؤ في تثبيت أسعار النفط.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن مسؤولي الإدارة أعربوا عن انفتاحهم على بعض الأفكار المطروحة.

أي خطوة قد تتخذها الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها آثار متتالية غير عمدية، وإدارة بايدن قلقة بشأن الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه تلك الآثار اللاحقة، خاصة أن العلاقة الأمريكية السعودية تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. وهناك أيضًا مخاوف داخل الإدارة بشأن المزيد من الضرر للاقتصاد إذا تم تمرير ما يسمى بتشريع نوبك، الذي من شأنه أن يغير قانون مكافحة الاحتكار لإلغاء الحصانة السيادية للمملكة.

يكتسب هذا التشريع زخمًا في مبنى الكونغرس بين الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي أعرب عن انفتاحه على دعمه.

مع حدوث هذه المحادثات، تقول المصادر إن إدارة بايدن ليس من المتوقع أن تُصلح العلاقة بالكامل، لكن أعضاء الكونجرس غاضبون من إعلان أوبك ويتوقعون تغييرات في الأشهر المقبلة.

في مقابلة مع مراسل CNN جيك تابر، الثلاثاء، قال بايدن إنه يعتقد أن الوقت قد حان "لإعادة التفكير" في العلاقة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية بعد أن دخلت المملكة في شراكة مع روسيا لخفض إنتاج النفط، وهو بمثابة توبيخ بعد جهود مكثفة من البيت الأبيض لمنع مثل هذا القرار.

قال بايدن: "أنا في خضم هذه العملية، عندما يعود مجلسا النواب والشيوخ، سيتعين عليهم ذلك - ستكون هناك بعض العواقب لما فعلوه مع روسيا".

وقال سوليفان إن بايدن سيتصرف بشكل منهجي في اتخاذ قراراته ويريد العمل بشكل وثيق مع أعضاء الكونغرس. في وقت دعا كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الولايات المتحدة إلى إنهاء علاقتها مع السعوديين.

دعا رئيس مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية بوب مينينديز، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي، إلى تجميد فوري للعلاقات الأمريكية السعودية بعد إعلان منظمة أوبك عن خفض إنتاج النفط الأسبوع الماضي، وتعهد بأنه "لن يعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها. فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا".

قال عضو ديمقراطي كبير آخر في مجلس الشيوخ، السناتور ديك دوربين من إلينوي، الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية تريد "بوضوح" أن تكسب روسيا الحرب في أوكرانيا، وأخبر جون بيرمان مراسل CNN في برنامج "يوم جديد": "لنكن صريحين جدًا بشأن هذا: إنه بوتين والسعودية ضد الولايات المتحدة".

يشعر أعضاء آخرون في الكونغرس بالقلق من أن وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية قد يدفع البلاد إلى الاقتراب من روسيا، مما قد يؤثر سلبًا على حرب أوكرانيا الجارية.

وقال مسؤول أمريكي إن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن فرض تكلفة على السعودية سيؤدي إلى نتائج عكسية. قالوا إنهم يعتقدون أن الاستفادة من هذه اللحظة من خلال دفع المملكة العربية السعودية لاتخاذ إجراءات بشأن اليمن أو حقوق الإنسان، في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان أي إجراء من هذا القبيل سيفي بالرغبة الشديدة في الكونغرس لرؤية السعودية تواجه عواقب فعلية.

وقال سوليفان إن بايدن "سيتخذ قرارًا بشأن كيفية المضي قدمًا في جدوله الزمني"، ويضع قراره في الزمان والمكان "الذي يختاره".