دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد الذي يزور روسيا.

وأبرز نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة "شكرا" التي قالها بوتين لمحمد بن زايد بعد تهنئة الأخير له بعيد ميلاده.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد أعرب عن سعادته بلقاء بوتين، مشيرا إلى أنه لم يلتق بوتين منذ نحو 3 سنوات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، مضيفا أنه "رغم وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار، وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون، واحتفلنا بأول مدرسة روسية هذا العام، ولدينا 4 آلاف شركة روسية".

وتابع الرئيس الإماراتي: "كل هذا يقوي من الجسر الذي بنيناه سويا.. ونحن نرى أنه في السنوات المقبلة سنضاعف كل هذه الأرقام... سعيد جدا برؤيتك صديقي فخامة الرئيس".

"من جهته قال الرئيس الروسي أنه "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".

وأضاف: "نحن ممتنون لكم على جهود الوساطة التي بذلتموها والتي أدت إلى حل عدد من القضايا الإنسانية الحساسة إلى حد ما. إنني أعلم بقلقك بشأن تطور الوضع ككل ورغبتك في المساهمة في تسوية جميع القضايا الخلافية، بما في ذلك الأزمة التي تحدث اليوم في أوكرانيا. أود أن أشير إلى أن هذا بالفعل عامل مهم يجعل من الممكن استخدام نفوذكم من أجل التحرك نحو تسوية الوضع".