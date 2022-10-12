دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، وما قالته عن العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومراجعتها عقب قرار أوبك + بتخفيض الإنتاج الأمر الذي اعتبرته "اصطفافا" مع روسيا.

وقالت المتحدثة في الملخص الإعلامي اليومي للبيت الأبيض: "منذ بداية الإدارة، منذ توليه منصبه، كان الرئيس واضحًا جدًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى نوع مختلف من العلاقة مع المملكة العربية السعودية. لقد قال ذلك منذ وقت مبكر جدا. وقد قلت هذا الأسبوع الماضي عندما اتخذت أوبك قرارًا بمواءمة سياستها للطاقة مع حرب روسيا فإن الحرب تستهدف وضد الشعب الأمريكي وتؤكد بشكل أكبر على المنطق بإعادة تنظيم تلك العلاقة مع المملكة العربية السعودية".

وتابعت قائلة: "نحن نراجع أين نحن الآن، وسنراقب عن كثب خلال الأسابيع والأشهر القادمة أيضًا، ونتشاور مع حلفائنا وأيضًا مع أعضاء الكونغرس. وسيتم اتخاذ القرارات.. ولأكون واضحة، لن أستبق ذلك. ولكن هذه هي العملية التي سنتخذها".

وفي رد على سؤال عن الإطار الزمني لمراجعة العلاقات مع السعودية، حيث قالت: "ليس لدينا جدول زمني. لكن من الواضح أن هذا شيء سنراقبه عن كثب. وقلنا منذ البداية، نحن بحاجة إلى نوع من إعادة التقييم وأن تكون لدينا علاقة مختلفة مع المملكة العربية السعودية، خاصة بعد القرار الذي اتخذته أوبك +. وكنا واضحين جدًا بشأن ذلك الأسبوع الماضي".