العراق.. تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة

نشر الخميس ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلف الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، الخميس، محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وعقب انتخاب البرلمان العراقي لرشيد رئيسا للبلاد، أصدر الرئيس الجديد تكليفا للسوداني بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة مصطفى الكاظمي الذي وجه التهنئة إلى السوداني.

وكتب الكاظمي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " نهنّئ الأخ محمد شياع السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وندعو كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل، متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم "، حسب قوله.

وكان قد تسبب ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني لمنصب رئاسة الحكومة احتجاجات واسعة من جانب مؤيدي رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، في يوليو/تموز الماضي.

ووُلد السوداني في محافظة ميسان عام 1970 وحصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية وكُلف بحقائب عدة من بينها الزراعة والهجرة والمهجرين والمالية والتجارة والصناعة.