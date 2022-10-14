دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، المملكة العربية السعودية، متهما إياها بدعم محتجين عبر شبكة ناطقة باللغة الفارسية على حد تعبيره.

وقال وحيدي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "من المثير للاهتمام أن أولئك الذين انتقدوا إيران لدعمها غزة ولبنان يكيّفون عملهم الآن مع شبكة ناطقة باللغة الفارسية تابعة للسعودية.! السعودية، التي قطعت رؤوس 82 شخصًا في يوم واحد، أو بسبب تقطيع أوصال أحد الصحفيين، تسببت في العديد من الفضائح التي لم يستطع حتى الأميركيون تغطيتها. على أي حال، يبقى أن نرى ما يحدث عندما يتصرف بعض الأشخاص بناءً على أوامر شبكة تابعة للسعودية، هذه هي القضية المهمة. علينا أن نرى ما يفعله العدو وما يتعين علينا القيام به".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وتابع الوزير الإيراني: "بعض الضالعين في أعمال الشغب الاخيرة في البلاد قد تلقوا تدريبات في الخارج وكانت الاموال ترسل إليهم من الخارج باستمرار"، مشيرا إلى "دور الإعلام المعادي في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد".

وفي إشارة إلى الجهود الإعلامية للغرب وأميركا قال وحيدي: "هذه هي الطريقة التي يعمل بها العدو، فهو يظهر الكثير من الاكاذيب على انها حقائق بحيث يصدقها بعض الافراد. في اليوم الأكثر ازدحامًا في الاحتجاجات الأخيرة، بلغ اجمالي عدد المشاركين في كل انحاء البلاد 45 ألف شخص، بما في ذلك عدد كبير من الشباب المنساقين وراء احاسيس آنية. طبعا بعضهم كانوا منظمين ومدربين ويتصرفون بقسوة شديدة، وقد قال بعض الجرحى الذين التقينا بهم بان هؤلاء الافراد المنظمين والمدربين هددوهم بأنهم سيقتلعون عيونهم وحالوا القيام بذلك".