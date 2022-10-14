رئيس لبنان يعلن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

(CNN)-- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الخميس، الموافقة على "الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وتوصل لبنان وإسرائيل، يوم الثلاثاء، إلى اتفاق تاريخي حول الحدود البحرية، تم فيه ترسيم منطقة متنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط ​​يعتقد أنها غنية بالنفط والغاز.

ويفتح الاتفاق الأبواب للتنقيب والحفر في وقت ترتفع فيه أسعار الغاز بشكل كبير وسط أزمة الإمدادات العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال عون، في بيان أصدره مكتبه، إن موافقة بلاده تأتي بعد "التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وبصفتي رئيس الدولة وبعد أن أبلغني الرئيس الأمريكي جو بايدن بموافقة إسرائيل وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها".

وأضاف أن بلاده انخرطت في "مفاوضات شاقة وصعبة في السنوات العشر الماضية لترسيم حدودها البحرية الجنوبية واستخراج النفط منها، ووصلت إلى نهاية إيجابية".

وشدد عون على أن هذا الاتفاق أبرم دون أي "محادثات مباشرة" مع إسرائيل، وقال أيضا إن "الاتفاق لا يعكس أي تطبيع مع إسرائيل لكن سيجلب شعورا أقوى بالاستقرار على جانبي الحدود".