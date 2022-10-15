إيران.. إزالة جدارية مثيرة للجدل لنساء شهيرات يضعن الحجاب

(CNN)-- أزالت السلطات الإيرانية من وسط طهران جدارية أثارت جدلا بعد حوالي 24 ساعة من تركيبها، حيث أظهرت نساء شهيرات يضعن الحجاب، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

وقالت "إسنا" إن الجدارية التي تحمل عنوان "نساء وطني" عن النساء الإيرانيات الناجحات والمؤثرات في مختلف المجالات بما في ذلك الفنون والثقافة والعلوم والرياضة والسياسة والمجتمع.

وأضافت الوكالة أن من بين النساء اللواتي تم تصويرهن الشاعرة الإيرانية الشهيرة فروغ فرخزاد، وكذلك عالمة الرياضيات الإيرانية مريم ميرزاخاني الحائزة على ميدالية فيلدز المرموقة عام 2014.

وطالبت الممثلة الإيرانية الشهيرة فاطمة معتمد آريا، عبر إنستغرام، بإزالة صورتها كما نشرت فيديو ينتقد الحكومة الإيرانية بسبب الاحتجاجات الأخيرة، ونشرت متسلقة الجبال بارفاني كاظمي على إنستغرام قائلة: "عار عليك لأنك أساءت اسم وصور النساء الإيرانيات".

وقال مهرداد معظمي، مدير العلاقات العامة في منظمة الأوج للفنون والإعلام، وهي شركة إعلامية لها علاقات وثيقة مع "الحرس الثوري" الإيراني، عبر تويتر: "حاولت الجدارية الترويج لنساء ناجحات في إيران، لأنه يتم الحديث عن النساء هذه الأيام في كل مكان".

وخرجت احتجاجات في جميع أنحاء إيران لأسابيع جراء وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، الشهر الماضي بزعم مخالفتها لقانون اللباس الصارم للنساء، وأثار موتها اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والسلطات.