إيران: حريق هائل في سجن في طهران يضم سجناء سياسيين.. والسلطات تعلق

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا)، السبت، أن "بلطجية" أضرموا النار في مستودع ملابس السجن مما أدى إلى اندلاع حريق في سجن ايفين شمالي العاصمة طهران.

وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الإيرانية: "الوضع الآن تحت السيطرة تمامًا... ورجال الإطفاء يطفئون النيران".

وأضاف المسؤول أن "المشاغبين" تم فصلهم عن السجناء الآخرين وعاد المعتقلون الآخرون إلى زنازينهم، حسب ما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان في نطاق السجن.

وأمكن رؤية عمود كبير من الدخان يتصاعد بالقرب من سجن إيفين في شمال طهران، كما تم نشره على العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة السبت.

وسجن إيفين في طهران هو سجن سيئ السمعة حيث يحتجز النظام المعارضين السياسيين.

لا يمكن لـ CNN التحقق من الوضع بشكل مستقل.

نشر 

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.