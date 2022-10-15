نشر السبت ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا)، السبت، أن "بلطجية" أضرموا النار في مستودع ملابس السجن مما أدى إلى اندلاع حريق في سجن ايفين شمالي العاصمة طهران.

وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الإيرانية: "الوضع الآن تحت السيطرة تمامًا... ورجال الإطفاء يطفئون النيران".

وأضاف المسؤول أن "المشاغبين" تم فصلهم عن السجناء الآخرين وعاد المعتقلون الآخرون إلى زنازينهم، حسب ما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان في نطاق السجن.

وأمكن رؤية عمود كبير من الدخان يتصاعد بالقرب من سجن إيفين في شمال طهران، كما تم نشره على العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة السبت.

وسجن إيفين في طهران هو سجن سيئ السمعة حيث يحتجز النظام المعارضين السياسيين.

لا يمكن لـ CNN التحقق من الوضع بشكل مستقل.