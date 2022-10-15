(CNN)-- قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إنها كانت ستصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين ضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا "إذا كان نص القرار بأكمله يركز على إدانة هذا الضم".

وكانت بعثة إيران غائبة عن التصويت على القرار الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة، والذي دعا الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بما يسمى بضم روسيا للمناطق الأربع، وطالب موسكو بـ"التراجع الفوري عن ذلك والانسحاب الكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وقال مستشار إعلامي للبعثة، لشبكة CNN، إنهم يعتبرون "القرار قائم على دوافع سياسية" ، وأضاف: "بعض البنود الواردة في القرار لم تكن مقبولة بالنسبة لإيران، لكن بعض الأجزاء التي تحترم السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للدول هي مبدأ غير قابل للتغيير في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية".

وأشار إلى عدم اعتراف إيران بكوسوفو "لأن إعلان الاستقلال هذا كان انتهاكا لوحدة أراضي صربيا".

وذكر:"فيما يتعلق بهذا القرار، أعلنت إيران أن لها تصويتا إيجابيا إذا كان القرار بكامله يركز على إدانة هذا الضم، ولكن نظرا لأن نص القرار لم يتغير، فتغيبت إيران عن التصويت على القرار".

يذكر أن إيران زودت روسيا بطائرات بدون طيار تم استخدامها خلال الحرب في أوكرانيا.