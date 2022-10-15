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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك الآلاف في تظاهرة احتجاجية في العاصمة تونس، السبت، اعتراضًا على الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد، فيما تعهد الرئيس قيس سعيد بالتخلص من "عميل خائن".

جاءت التظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة استجابة لـ"جبهة الخلاص الوطني"، وهي تكتل لقوى المعارضة التي تشمل حركة النهضة الإسلامية. في حين تظاهر مئات من أنصار الحزب الدستوري الحر، بقيادة عبير موسى، أمام مقر وزارة التجارة.

ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات مناهضة لحكم الرئيس قيس سعيّد ومنددة بغلاء المعيشة، منها "ارحل، يسقط الانقلاب".

ووقعت مصادمات بين أنصار الحزب الدستوري الحر وقوات الأمن، وأصيب قرابة 15 شخصًا، حسب وكالة الأنباء التونسية.

وأعلنت جبهة الخلاص الوطني عزمها مقاضاة وزير الداخليّة وكلّ من يثبت تورّطه في تعطيل حقّ التّظاهر، حسب بيان للجبهة، التي قالت إنه كانت هناك "تعطيلات وتضييقات" لاعتراض طريق من يريد الالتحاق بالتظاهرات في العاصمة.

في غضون ذلك، شارك الرئيس التونسي صباح السبت في موكب إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء، قائلا: سنصنع جلاءً جديدا ليس من قوى الاستعمار ولكن من عملائه في تونس"، حسب وصفه.

وأضاف قيس سعيد: "سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا".

يسيطر سعيد على السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد عدة مراسم منذ تجميده عمل البرلمان وإقالته الحكومة في يوليو/ تموز الماضي.