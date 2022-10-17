قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا للسعودية من وسط مناورة عسكرية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الاثنين، تحذيرا للمملكة العربية السعودية، وطالبها بأن تسيطر على وسائل الإعلام "الممولة" من قبلها أو مواجهة "العواقب"، متهما إياها بـ"التحريض"، وذلك وسط الاحتجاجات الداخلية التي تشهدها إيران.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري، عن سلامي قوله: "إنني أحذر نظام آل سعود من أن ينتبهوا إلى تصرفاتهم ويسيطروا على وسائل إعلامهم، وإلا نتائج وعواقب تلك التصرفات السيئة ستلحق بكم".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن سلامي "حذر النظام السعودي، بأن يراقب سلوكه وسلوك وسائل الإعلام الممولة من قبله والتي تحرض ضد إيران". ونقلت عن سلامي قوله: "إنهم يسعون بوضوح إلى تحريض شبابنا على المشاركة في أعمال الشغب"، مضيفا: "ننصحهم بالسيطرة على وسائل الإعلام الممولة من جانبهم وأن يكونوا حذرين".

وجاءت تصريحات سلامي خلال مناورة عسكرية باسم "الاقتدار" للقوة البرية التابعة للحرس الثوري في منطقة ارس العامة الواقعة شمال محافظتي أذربيجان الشرقية وأردبيل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية.

وقال سلامي إن "الرسالة الأساسية لمناورة اليوم هي الصداقة والأخوة مع الجيران"، مضيفا: "هذا هو مبدأ سياستنا، طالما أن الجيران لا يتآمرون علينا سنستمر في صداقتهم وفي غير هذه الحالة فإن سياستنا ستتغير، وطالما تتفاعل الدول المختلفة معنا ولدينا تعايش سلمي وعلاقات سياسية واقتصادية مناسبة، علاقاتنا ستكون معهم مبنية على الصداقة والتعاون".