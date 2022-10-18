إيران تعلن اعتقال 880 شخصا في محافظة

نشر الثلاثاء ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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(CNN)-- أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال ما لا يقل عن 880 شخصا في محافظة غيلان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، يوم الاثنين، وذلك وسط الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

ونقلت "تسنيم" عن نائب رئيس شرطة في غيلان العقيد حسين حسن بور قوله إن المعتقلين "تسببوا في اضطرابات وقاموا بالتحريض والاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكات عامة وإلحاق أضرار بالنقابات العمالية".

وأضاف: "تم اعتقال عصابة كانت تخطط لتخريب وتدمير الممتلكات العامة حيث كانت تصنع قنابل المولوتوف".

وذكر المسؤول أنه تم الإفراج عن عدد من المعتقلين بعد إجراء تحقيقات إضافية.

وقال إن على الأسر "أن تكون أكثر حذرا بشأن أبنائهم حتى لا يتم خداعهم عبر القنوات والصفحات الافتراضية للأعداء الأجانب".

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات جراء وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، الشهر الماضي.