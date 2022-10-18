مصر والإمارات والبحرين تعلق على موقف السعودية بشأن قرار أوبك بلس

بايدن لـCNN: السعودية ستواجه "عواقب" لما فعلته مع روسيا.. وزيارتي إلى المملكة لم تكن بسبب النفط

الجبير يرد لـCNN على "انحياز" السعودية لروسيا.. ماذا قال وكيف علل خفض إنتاج النفط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت مصر والإمارات والبحرين، يوم الاثنين، عن "التأييد والتضامن الكامل" مع السعودية، ورفضها القاطع لـ"تسييس" قرار مجموعة أوبك بلس بشأن خفض إنتاج النفط.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "تتابع مصر عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرا عن أوبك بلس، وما أثير حوله من تجاذبات".

وأضافت أن "مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك بلس، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".

وكذلك أعلنت دولة الإمارات عن "تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج"، مشيرة إلى أن "القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة أوبك بلس وضمن هذه الاعتبارات"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات على أن "دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للسعودية تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه".

وشددت الوزارة على "ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول"، وأكدت "وقوف الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم".

وفي البحرين، قالت أعربت وزارة الخارجية عن "تضامن المملكة الكامل مع السعودية، ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك بلس أو اعتباره انحيازا في صراعات دولية"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن "تقدير البحرين للسياسة الحكيمة للسعودية ومبادراتها المتزنة لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم، ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي والتوازن في السوق النفطية الدولية".

وأشادت وزارة الخارجية بـ"الدور المحوري للسعودية في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي، بعد قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ودورها البارز بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية".

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد أن المملكة تعمل على "دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية"، وذلك وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة والتهديدات الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد السعودية بعد قرار مجموعة "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط.

وأعربت الحكومة السعودية، يوم الخميس، عن "رفضها التام للتصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار منظمة أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".

وفي المقابل، توعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN، السعودية بـ"عواقب لما فعلوه مع روسيا"، في إشارة إلى قرار مجموعة أوبك بلس.