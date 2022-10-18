(CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المواطن الأمريكي سعد إبراهيم الماضي، 72 عامًا، اُعتقل في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" للمرة الأولى، بالسجن 16 عامًا بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية.

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، في إفادة صحفية: "لقد أثارنا مخاوفنا باستمرار وبشكل مكثف فيما يتعلق بالقضية على المستويات العليا للحكومة السعودية، سواء من خلال القنوات في الرياض وواشنطن العاصمة وكذلك... مؤخرًا بالأمس".

كما أكد باتيل أنه لم يكن هناك أي مسؤول في وزارة الخارجية في جلسة النطق بالحكم على سعد الماضي، لأن الحكومة السعودية قامت بتأجيل موعد الجلسة دون إخبار السفارة الأمريكية ولم تستجب أبدًا لطلب السفارة بحضور الجلسة قبل أسابيع من موعدها الأصلي، حسب قول باتيل.

وقال باتيل إن وزارة الخارجية ما زالت تبحث تحديد ما إذا كان سيتم تصنيف "الماضي" على أنه "محتجز ظلمًا".

وأضاف باتيل: "لا ينبغي أبدًا تجريم ممارسة حرية التعبير".

وقال باتيل أيضًا إن آخر مرة تمكنت فيها الولايات المتحدة من الوصول إلى سعد الماضي كانت في 10 أغسطس/ آب، مُشيرًا إلى أنه "في كثير من الحالات، نواجه صعوبات في الوصول إلى مزدوجي الجنسية المحتجزين في المملكة العربية السعودية. لكننا نبذل قصارى جهدنا للضغط من أجل الوصول القنصلي والمساعدة القنصلية كما فعلنا في هذه الحالة أيضًا".