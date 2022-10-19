حصريًا.. ضابط أوكراني يستعرض لـCNN طائرة كاميكازي أُسقطت ويكشف أسباب اعتقادهم أنها إيرانية الصنع

(CNN)-- قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغين كورنيتشوك، لشبكة CNN يوم الأربعاء، إن عرض إسرائيل مساعدة أوكرانيا على تطوير نظام إنذار للدفاع الجوي جاء متأخرًا.

وقال السفير: "لسوء الحظ، لقد فات الأوان. لقد طلبنا هذه المساعدة قبل الحرب ولكن لا يمكنك الفوز في الحرب باستخدام نظام إنذار للدفاع الجوي. لقد طلبنا سلاحًا دفاعيًا ولديهم جميع طلباتنا ولم يردوا. يبدو الأمر كما لو كنت ذاهبًا إلى السوق وأنت تسأل أحدهم عن الخبز وبدلا من الخبز يعطونك الملعقة".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق الأربعاء، أن إسرائيل لا تخطط لتسليم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا لكنها ستساعد كييف في تطوير نظام إنذار للدفاع الجوي.

جاء إعلان غانتس خلال اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل.

وقال كورنيتشوك: "قدمت أوكرانيا اليوم طلبًا رسميًا للحصول على نظام دفاع صاروخي. لقد طلبت نفس الشيء منذ ثمانية أشهر. إما بدون رد أو بإجابة لا".

وأضاف الدبلوماسي: "آمل أن يتغير (الجواب) قبل الانتخابات ولكن ماذا أقول لكم؟"

لكن غانتس أضاف أنه في حين أن "إسرائيل تدعم وتقف إلى جانب أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والغرب" وستواصل إرسال المعدات الإنسانية والدفاعية، فإن "إسرائيل لن تقدم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات العملياتية".

وأضاف: "سنواصل دعم أوكرانيا في حدود قيودنا، كما فعلنا في الماضي".

وتأتي تصريحات غانتس بعد أيام من تحذير ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق، إسرائيل من تزويد أوكرانيا بأسلحة عسكرية. يبدو أن تحذير ميدفيديف جاء ردًا على تغريدة لوزير في الحكومة الإسرائيلية بأن الوقت قد حان لإسرائيل لتقديم "مساعدة عسكرية" لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا في استخدام أسلحة إيرانية الصنع.