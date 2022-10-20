(CNN) -- وصف البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بـ" الحدث المهم"، وقال إن العمل لا يزال جاريا على تحديد من سيقود وينضم إلى الوفد الرسمي الذي سيمثل الولايات المتحدة في البطولة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال بشأن موقف البيت الأبيض حيال التقارير العديدة عن حدوث "انتهاكات" حقوق الإنسان في ذلك قطر، لا سيما في التحضير لكأس العالم، إن "قضية حقوق الإنسان شيء لا يتخلى عنه أبدا الرئيس جو بايدن، كما سمعتم منه مباشرة، وسوف يستمر في الدعوة إلى وقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأضافت أن الرئيس الأمريكي "سيستمر في المطالبة بوقف الانتهاكات وجها لوجه مع القادة، وهذا شيء لا يتخلى عنه أبدا".

وتابعت أن مشاركة أمريكا في تلك البطولة "ليس أمرا غريبا، وسيتم تشجيع المنتخب الأمريكي".

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، قال، إن بلاده "ستثبت للعالم أجمع أنّها قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي"، وذلك عندما تحتضن العاصمة القطرية الدوحة نهائيات كأس العالم.

وذكر أمير قطر خلال كلمته أمام زعماء العالم في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر / أيلول عن البطولة التي ستقام للمرة الأولى في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموما: "سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي".