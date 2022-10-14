دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في قطر 2022 تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها حول الترحيب بالمثليين في بلاده خلال البطولة.

تصريحات الناصر جاءت في مقابلة مع "سكاي نيوز سبورتس"، حيث وردًا على سؤال إن كان باستطاعة المشجعين القدوم رافعين أعلام "قوس قزح"، قال الخاطر: "لطالما قلنا دومًا أن الجميع مرحب به هنا، وكل ما نطلبه هو أن يحترم الناس الثقافة".

واستطرد المذيع ليسأل الخاطر عما هي رسالته لأولئك المشجعين من الـ"LGBTQ+" الذين قد يكونوا قلقين، فردّ: "الجميع مرحب به والجميع سيشعر بالأمان عندما يأتون إلى قطر"، مضيفا في رد على سؤال إن كان بإمكان مشجعين من المثليين الإمساك بأيدي بعضهم البعض في مكان عام، ليرد الخاطر قائلا: "نعم".

يذكر أنه سبق وأُثير جدل واسع في أوروبا قبل أشهر حول قوانين قطر بشأن المثلية الجنسية بالإضافة إلى قضية المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين وتعرضت الدولة الخليجية لانتقادات من جانب لاعبين مثل الألماني توني كروس والمدرب الهولندي لويس فان خال والمدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت.

وكان الخاطر قد قال في تصريحات سابقة لـCNN بشان المثلية: "مجددا قطر دولة مضيافة لكن لدينا عاداتنا وتقاليدنا مثل ما ستحترم قطر عادات وتقاليد الضيوف من الدول المختلفة أيضا نحن نعتقد أن من واجب الضيوف والزوار أثناء كأس العالم احترام عاداتنا وتقاليدنا في المنطقة"، حسب تعبيره.