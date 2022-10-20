دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب قرابة 4 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة فلفل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3 ملايين و 989 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة فلفل".

وأضاف: "تم القبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم 5 أشخاص: مقيم ووافدان بتأشيرتي زيارة ومرور من الجنسية السورية ووافد زائر من الجنسية المصرية ومواطن".

وتابع أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر حساب الأمن العام السعودي على تويتر مقطع فيديو للواقعة.