البنتاغون: إيران متواطئة في تصدير الإرهاب إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، إن "إيران متواطئة فيما يتعلق بتصدير الإرهاب، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن الآن أيضا إلى أوكرانيا".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، خلال إيجاز صحفي أن "الإيرانيين يساعدون القوات الروسية على الأرض في شبه جزيرة القرم"، وتابع أن "القوات الروسية تشغل الطائرات المسيرة، فيما تساعد القوات الإيرانية الروس في تلك العمليات".

وقال رايدر: "فيما يتعلق بدور العسكريين الإيرانيين فهم في شبه جزيرة القرم لمساعدة العسكريين الروس أثناء قيامهم بشن عمليات بالطائرات بدون طيار على أوكرانيا".

وعندما سئل عن إنكار روسيا أن قواتها تستخدم طائرات إيرانية بدون طيار ضد أوكرانيا، أكد رايدر مجددًا أن الولايات المتحدة تعلم أن "هذه الطائرات من إيران".

وقال: "نحن نعلم أن هذه الطائرات بدون طيار من إيران، وأنت تنظر إلى بعض التعليقات العامة التي جاءت من إيران، كما يتضح من الطائرات بدون طيار نفسها، كما يتضح من حقيقة أنها تواصل تصدير الإرهاب كما ذكرت، ليس فقط في في منطقة الشرق الأوسط ولكن في أوكرانيا، ومن الواضح أنهم يكذبون، "في إشارة إلى نفي روسيا المزاعم بأن الطائرات بدون طيار إيرانية.

وأضاف رايدر: "إنه مجرد مؤشر على أنواع الخطابات التي تسمعها من إيران وروسيا بأن هذه ليست طائرات إيرانية بدون طيار في حين أنها كذلك بوضوح".

في وقت سابق من يوم الخميس، قال البيت الأبيض إن عسكريين إيرانيين زاروا شبه جزيرة القرم للمساعدة في العمليات الروسية التي تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار.

وأكد: "سنواصل العمل مع الأوكرانيين، ومع حلفائنا وشركائنا، للحصول على المساعدة الأمنية لهم وهم يواصلون القتال والدفاع عن بلادهم".