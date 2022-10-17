مراسلة CNN من موقع استهداف طائرة "كاميكازي" في كييف: 4 انفجارات على الأقل منذ الصباح

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نشر وزير الخارجية الأوكراني بيان مصور عبر صفحته في فيسبوك، شارحًا فيه سبب دعوته لفرض عقوبات على إيران خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، بعد عشرات الهجمات نفذتها طائرات دون طيار إيرانية الصنع، على مستوى البلاد وفي العاصمة كييف، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، في مقطع فيديو: "اليوم، للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الأوكرانية – الإيرانية، دعوت لعقوبات ضد إيران".

وأضاف كوليبا: "نفد الصبر، لقد استمعنا إلى العديد من التوضيحات والمجادلات لوقت طويل جدا، لكن مستحيل إخفاء الحقيقة. وهذه الحقيقة اليوم تحلق إلى المنازل في مدينة كييف. وبالتالي، حان الوقت لتوقيع عقوبات على إيران لإمدادها الأسلحة إلى الاتحاد الروسي".

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن العقوبات ضد إيران من شأنها إرسال رسالة إلى أي شخص يساعد روسيا سوف "يعاني ويدفع ثمن ذلك".

في وقت سابق الاثنين، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الكتلة "سوف تبحث عن دليل ملموس" على تورط إيران في الحرب في أوكرانيا، قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرغ.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها دمرت 37 طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي إيرانية الصنع وثلاثة صواريخ كروز في جنوب وشرق البلاد في وقت مبكر من يوم الاثنين.

بينما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن إيران رفضت مجددًا تزويد روسيا بالأسلحة في حربها على أوكرانيا، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، الاثنين.

ونقلت "إرنا" عن كنعاني قوله إن "إيران أعلنت مرارًا أنها ليست طرفا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولم ترسل أي أسلحة إلى أي من الجانبين".

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي، السبت، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أيضا أن إيران "لم ولن" تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا.