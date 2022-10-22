أمريكا: الدبلوماسية أفضل طريقة لتقييد برنامج إيران النووي

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة جو بايدن "لا تزال تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتقييد برنامج إيران النووي"، حتى بعد وفاة المتظاهرات الإيرانيات وإرسال إيران طائرات بدون طيار إلى روسيا.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال على استعداد لعقد صفقة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي: "لا يوجد اتفاق وشيك".

وتابع: "يرجع السبب المنطقي وراء ذلك إلى الإجراءات الإيرانية في المفاوضات حيث يواصل الإيرانيون إدخال قضايا خارجية في المناقشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وطالما أنهم يواصلون القيام بذلك، لا توجد إمكانية ولا احتمال للتوصل إلى اتفاق".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن "العالم يركز على المتظاهرين الإيرانيين الآن".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ كل خطوة ضرورية للتعامل مع أنشطة إيران مع أو بدون اتفاق لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية".

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات جراء وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر / أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكل مناسب، وأطلقت السلطات الإيرانية منذ ذلك الحين حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين.