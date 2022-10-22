تهديدات بالقتل والاغتصاب.. متظاهر يروي لـCNN التعذيب الوحشي الذي تعرض له على يد الحكومة الإيرانية

أكاديمية إيرانية من المنفى تتحدث لـCNN عن اختلاف مظاهرات مهسا أميني عن سابقاتها بإيران

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال نائب رئيس القضاء الإيراني وسكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، السبت، إن إيران سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب تورطها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة.

وقال غريب آبادي، السبت، إن "وزارة العدل في طهران كُلفت برفع دعوى قضائية من أجل التحقيق في الأضرار والتدخلات الناجمة عن تورط الولايات المتحدة المباشر في الاضطرابات"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكر غريب آبادي أيضًا أن شبكات التلفزيون، مثل إيران إنترناشيونال وبي بي سي فارسي، تحث المتظاهرين على "تدمير الممتلكات العامة والخاصة وكذلك تدريبهم على القيام بأعمال إرهابية".

وأضاف: "ينبغي إضافة الشبكتين التليفزيونيتين وموظفيهما إلى القائمة. من الجماعات والأفراد الإرهابيين، لذلك تعد الجمهورية الإسلامية قضايا موثقة بشأن محاولاتهم المناهضة لإيران، والتي سيتابعها القضاء الإيراني والأجنبي في المستقبل القريب".

وأشار آبادي إلى أن "المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين تستضيفان وتدعمان شبكات التلفزيون لن يتم تجاهلهما من قبل النظام القضائي للجمهورية الإسلامية".