تظاهرات الطلاب تجبر متحدث الحكومة الإيرانية على إنهاء مؤتمره الصحفي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلعت احتجاجات طلابية خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادوري جهرومي، في جامعة خاجة ناصر الدين الطوسي للتكنولوجيا في طهران، الاثنين.

بدأ طلاب يحملون لافتات، في هتاف "المرأة، الحياة، الحرية"، والتصفيق خلال المؤتمر الصحفي، حسب مقطع فيديو بثته وكالة أنباء الطلبة التابعة للدولة. وردد الطلاب أيضًا هتاف: "الرجل، الدولة، الرخاء".

وسخر الحشد من المتحدث عندما انضم إليهم في الهتاف، وردد "الرجل، الدولة، الرخاء"، قبل أن يقول إننا أنجزنا "المرأة، الحياة، الحرية، الرجل، الدولة، الحرية". بينما هتاف الطلاب: "خسر المتحدث".

وأنهى المتحدث المؤتمر مبكرًا، قائلا "لأنني أراكم تهينون وترمون أشياءً، ولا تتسامحون مع بعضكم البعض، أنا سأنهي المؤتمر".

أظهر مقطع فيديو جهرمي خارجًا من القاعة وسط حشد يهتف "الموت للباسيج"، منظمة شبه عسكرية ضخمة تستخدم في قمع المتظاهرين.

في مقطغ فيديو نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، شوهد المتحدث عندما كان يتحدث مع طالب فيما سُمعت هتافات "الموت للديكتاتور".

كما شٌوهد طلاب وهم يردد هتافات مؤيدة للباسيج: "الغضب والكراهية خيانة للأمة".

تم الإبلاغ عن مظاهرات في جامعات ومدارس في مدن إيرانية مختلفة خلال الأسابيع الماضي، في رد على وفاة الشابة مهسا أميني ، التي توفيت خلال اعتقالها في حجز شرطة الأخلاق الإيرانية.

I