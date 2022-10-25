تقرير WSJ: محمد بن سلمان يسخر من بايدن في جلساته الخاصة.. والرياض تنفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية (WSJ)، في تقرير لها عن توتر العلاقات الأمريكية – السعودية، نقلا عمن وصفتهم بـ"مصادر بالحكومة السعودية"، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسخر من هفوات الرئيس جو بايدن ويشكك في قواه العقلية في جلساته الخاصة، وهو ما نفاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وفي تقريرها بعنوان "انغلاق العلاقات الأمريكية السعودية، مدفوعا بالعداء بين بايدن ومحمد بن سلمان"، قالت الصحيفة إن "الافتقار إلى الثقة الشخصية يؤدي إلى تسريع الانقسام".

وأضافت أن الاتفاق غير المكتوب بين أمريكا والسعودية حول النفط مقابل الأمن "نجا خلال عهود 15 رئيسًا و7 ملوك، وعبر حظر نفطي عربي وحربين في الخليج وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية". وتابعت: "الآن، يتصدع تحت قيادة زعيمين لا يحبان أو يثقان ببعضهما البعض".

وقالت الصحيفة إن "الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 37 عامًا، يسخر من بايدن في مجالسه الخاصة، ويسخر من هفوات الرجل البالغ من العمر 79 عامًا ويشكك في قواه العقلية، وفقًا لأشخاص داخل الحكومة السعودية". وأضافت الصحيفة نقلا عن هؤلاء المصادر "داخل الحكومة السعودية" أن الأمير محمد بن سلمان "أخبر مستشارين أن بايدن لم يُثر إعجابه منذ أن كان نائبًا للرئيس، ويفضل أكثر الرئيس السابق دونالد ترامب".

من جانبه، نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن يكون الأمير محمد بن سلمان قد سخر من بايدن بشكل خاص أو أخبر مساعديه أن بايدن لم يُثر إعجابه ويفضل ترامب، بحسب الصحيفة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن الأمير فيصل بن فرحان قوله إن "هذه المزاعم التي قدمتها مصادر مجهولة كاذبة تماما". وأضاف: "لطالما كان لدى قادة المملكة أقصى درجات الاحترام لرؤساء الولايات المتحدة، بناءً على إيمان المملكة بأهمية وجود علاقة قائمة على الاحترام المتبادل".