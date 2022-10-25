كيف ردّ البيت الأبيض على تقرير "سخرية محمد بن سلمان من بايدن وهفواته"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التصريحات التي نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر بالحكومة السعودية حول أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسخر من الرئيس جو بايدن في جلساته الخاصة بأنها "تصريحات سخيفة".

وكانت الصحيفة قد ذكرت في تقرير لها إن الأمير محمد بن سلمان "يسخر من بايدن في مجالسه الخاصة، ويسخر من هفواته ويشكك في قواه العقلية، وفقًا لأشخاص داخل الحكومة السعودية"، مضيفة نقلا عن هؤلاء المصادر "داخل الحكومة السعودية" أن الأمير محمد بن سلمان "أخبر مستشارين أن بايدن لم يُثر إعجابه منذ أن كان نائبًا للرئيس، ويفضل أكثر الرئيس السابق دونالد ترامب".

وفي التقرير نفسه، نقلت الصحيفة نفي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لتلك التصريحات، قائلا إن "هذه المزاعم التي قدمتها مصادر مجهولة كاذبة تماما". وأضاف: "لطالما كان لدى قادة المملكة أقصى درجات الاحترام لرؤساء الولايات المتحدة، بناءً على إيمان المملكة بأهمية وجود علاقة قائمة على الاحترام المتبادل".

وفي الموجز الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، وجه أحد الصحفيين سؤالا حول ما جاء في تقرير "وول ستريت جورنال" عن سخرية محمد بن سلمان من بايدن وتفضيله لترامب وإذا ما كان هناك أي رد، لتجيب المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: "ليس لدي أي تعليق على ذلك".

واستكمل الصحفي بسؤال آخر عن سياسات بايدن الاقتصادية، وقبل أن تجيب المتحدثة باسم البيض الأبيض على سؤاله الثاني قالت: "في الواقع، اسمحوا لي أن أقول شيئا عن سؤالك الأول. لن أعلق على هذا النوع من التصريحات السخيفة. لن أعلق على ذلك".

وأضافت: "لكنني سأكون واضحة جدًا: لقد كان الرئيس بايدن واضحًا جدًا منذ بداية هذه الإدارة أننا بحاجة إلى مراجعة علاقتنا مع المملكة العربية السعودية. وهذا شيء سنواصل القيام به. وبمجرد أن يكون لدينا شيء نعلنه، فإننا بالتأكيد سنفعل".

وتابعت بالقول: "القرارات التي اتخذتها أوبك بلس مؤخرًا، رأينا فيها أنهم ينحازون إلى جانب روسيا. وهذا سيضر بالعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وسيكون لدى الرئيس المزيد ليقوله عن ذلك، وعندما يفعل، ستسمعون منه مباشرة".