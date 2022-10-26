دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الثلاثاء، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أصدر أمرا بـ"اتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي المنسوبة لمن يُدعى (البرنس المصري)، المتضمنة ازدراء للدين المسيحي".

ووفقا لبيان نشرته النيابة العامة، عبر صفحتها على فيسبوك: "رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لُقب بـ(البرنس المصري)، والتي تضمنت ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي السماوي، والإخوة المسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية".

وأضافت: "أعدت إدارة البيان تقريرا مفصلا بما تم تداوله من مقاطع بكافة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحفّظت على ما تضمنته هذه المقاطع من أدلة ضدّ مرتكب تلك الجرائم، وبعرضه على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة".

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي في مصر شهدت مؤخرا انتشارا لهاشتاغات تطالب بالقبض على ذلك الشخص الذي يظهر في "تيك توك" باسم "البرنس المصري" بسبب ما يقدمه من فيديوهات مسيئة للدين المسيحي.