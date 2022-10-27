داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم شيراز في إيران.. ورئيسي يتوعد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مرقدا شيعيا في مدينة شيراز في إيران الأربعاء، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين، وفقا لوكالة "أعماق" التابعة للتنظيم.

وجاء في البيان الصادر عن داعش: "نفذ بعد مساء اليوم جنود الخلافة بتوفيق من الله تعالى عملية ضد معبد شركي للروافض في مدينة شيراز حيث أسفرت هذه العملية عن 40 قتيلا وجريحا ولله الحمد "، وفقا لنص البيان.

بالمقابل، شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على أن هذا الهجوم "لن يمر دون رد"، محملا من وصفهم بـ"أعداء إيران" مسؤولية اللجوء للعنف، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكانت قد أشارت قناة "PRESS TV" التابعة للحكومة الإيرانية إلى أن طفلين كانا من بين ضحايا الهجوم.

من جانبها، قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية إن السلطات اعتقلت شخصين شاركا في تنفيذ الهجوم وأن الجهود مستمرة لاعتقال شخص ثالث.

وذكرت وكالة "نور" الإيرانية والتي تتبع للجهاز الأمني في طهران أن المشتبه بهم لا يحملون الجنسية الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن المصلين الإيرانيين يجتمعون بشكل اعتيادي في المرقد في ليالي الأربعاء وأشارت إلى أن الهجوم وقع في واحدة من أكثر الساعات اكتظاظا.