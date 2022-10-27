سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لـ"صواريخ إسرائيلية" في محيط دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، يوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية "تصدت لعدوان بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت بعضها"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وتصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل عن الغارات كما لم ترد على الإعلان السوري.

كانت السلطات السورية أعلنت، يوم الجمعة، تصدي دفاعاتها الجوية لـ"صواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وكان هذا هو الهجوم هو الأول الذي يستهدف العاصمة السورية منذ الغارة الجوية الإسرائيلية في 16 سبتمبر/ أيلول على مطار دمشق الدولي، والتي قتلت 5 جنود سوريين وأجبرت المطار على الإغلاق بسبب الأضرار، بحسب وزارة الدفاع السورية.

وفي أغسطس/ آب، استهدف هجوم إسرائيلي آخر مطار حلب في شمال سوريا، بحسب وسائل إعلام رسمية سورية.