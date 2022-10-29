دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إيران موت منفذ الهجوم على مرقد ديني في شيراز، متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها أثناء اشتباكه مع أجهزة الأمن، وذلك بعد أن أثارت هويته جدلًا كبيرًا على مدار اليومين الماضيين.

وقال نائب محافظة فارس التي تتبع لها مدينة شيراز إن منفذ الهجوم على مرقد "شاهجراغ" مات "رغم الجهود المبذولة لإبقائه على قيد الحياة"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ونقلت الوكالة تصريحات عن المسؤول الإيراني قال فيها: "هذا العنصر، وإثر الهجوم الإرهابي الذي نفذه مساء الأربعاء أصيب واعتقل من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون، ونقل الى مستشفى في شيراز للعلاج"، وأشارت إلى أنه فارق الحياة لاحقًا.

وكانت قد أثارت هوية منفذ الهجوم جدلًا كبيرًا على مدار اليومين الماضيين بعد اعتراض وزارة الداخلية البحرينية على خبر نشرته نقلته قناة "الجزيرة" القطرية حول أن منفذ الهجوم "بحريني الجنسية"، قبل أن تنشر القناة خبرًا آخر على موقعها الرسمي ينفي أن منفذ الهجوم يحمل الجنسية البحرينية.

يذكر أن تنظيم داعش كان قد تبنى مسؤولية العملية التي أودت بحياة 15 شخصا وخلفت عشرات الإصابات.