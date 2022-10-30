نشر الأحد ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2022

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن خمسة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح متوسطة إلى طفيفة، الأحد، عندما صدم مهاجم سيارته بهم.

ثم واصل السائق إلى موقع آخر واصطدم بمحطة للحافلات، حيث أصيب برصاصة، وفقًا لما ذكرته خدمة الإنقاذ في حالات الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء.

ويأتي الهجوم بعد أقل من 24 ساعة من هجوم إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل إسرائيلي واحد وإصابة عدد آخر بجروح، من بينهم مسعف إسرائيلي ومسعف فلسطيني استجابوا للحادث. وأعلنت حركة حماس الفلسطينية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه المسلح على يد ضابط بالجيش الإسرائيلي خارج الخدمة، بعد أن صدمه مسؤول الأمن في مستوطنة كريات أربع بسيارة.

ووقعت أعمال العنف في نهاية الأسبوع مع اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل، حيث غالبًا ما يكون الأمن من بين اهتمامات الناخبين.

ووقعت حوادث الدهس يوم الأحد على الطريق السريع 1 جنوب أريحا في الضفة الغربية.

ونُقل المهاجم إلى وحدة صدمات جبل المشارف هداسا في القدس في حالة خطيرة.

وقال مسؤولو نجمة داود الحمراء إن الجرحى الخمسة وجميعهم في العشرينات من العمر أصيبوا في تقاطع النبي موسى على الطريق السريع 1.

وقال ناثانيال رابي، كبير الأطباء في نجمة داود الحمراء، إنهم كانوا في وعيهم لكنهم أصيبوا بكدمات وبعضهم ينزف.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج الطبي، وتم إخطار عائلات الجنود.