الداخلية السعودية ترد على شكوى رجل أمن من "بطش بعض الضباط"

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت وزارة الداخلية السعودية، يوم الاثنين، على شكوى لرجل أمن قال، في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "تعرض للبطش على يد بعض الضباط".

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر حسابها على تويتر، إنه عقب التحقيق فيما قاله رجل الأمن "عن اتخاذ إجراءات غير نظامية بحقه، ثبت عدم صحة ذلك، حيث إن الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت نتيجة تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة 76 يوما منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية ثبت عدم صحتها".

وأضاف البيان: "اتضح من إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جار استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها".

وتابعت: "بناء على ما سبق، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، في البيان، على "حرصها على الالتزام المهني لمنسوبيها كافة وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها التنفيذية، والتي تحدد مسؤولياتهم وواجباتهم وحقوقهم في أداء مهامهم، كما تؤكد في الوقت ذاته التزام منسوبي القطاعات العسكرية بالأنظمة المرعية في المملكة والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي تتخذ بحقهم".

يذكر أن فرد الأمن قال، في الفيديو، إنه لم يحصل على راتبه لأكثر من 3 أشهر، وعرض شهادات قال إنه حصل عليها لـ"تفانيه في العمل".