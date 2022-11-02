محكمة أمريكية تقضى بالسجن 20 عاما على "إمبراطورة داعش"

(CNN)-- أصدرت محكمة بولاية فيرجينيا الأمريكية، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 20 عاما على أليسون فلوك إيكرين، الملقبة بـ"إمبراطورة داعش".

وكانت إيكرين، وهي من ولاية كنساس، قادت "كتيبة نسائية" تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا.

وفي جلسة النطق بالحكم، وصف راج باريخ المدعي العام فلوك إيكرين بـ"إمبراطورة داعش التي غسلت دماغ فتيات صغيرات ودربتهن على القتل".

واعترفت إيكرن، في يونيو/ حزيران، بالذنب بشأن تهمة التآمر لتقديم الدعم لـ"داعش"، وقالت للقاضي إنها "لا تعرف أن بعض النساء المائة اللاتي قادتهن ودربتهن على استخدام الأسلحة والمتفجرات كانوا من الأطفال، وبعضهم لا يتجاوز سن العاشرة".

يذكر أن أليسون فلوك إيكرين خلال انضمامها لـ"داعش" سافرت من ليبيا إلى مصر ثم سوريا، وناقشت مع أعضاء التنظيم خطط لهجمات إرهابية في الولايات المتحدة، ودربت نساء أخريات على كيفية استخدام البنادق والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة.