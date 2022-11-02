رئيس وزراء بريطانيا يتراجع ويقرر حضور قمة COP27 في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن قراره بعدم المشاركة في قمة المناخ العالمية COP27، التي تستضيفها مصر بداية من 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معلنًا، الخميس، أنه سيحضر القمة.

وقال سوناك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "لا يوجد ازدهار طويل الأمد بدون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. ولا يوجد أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة".

وأضاف: "لهذا سأحضر قمة COP27 الأسبوع المقبل، لمتابعة إرث غلاسكو في بناء مستقبل آمن ومستدام"، في إشارة إلى قمة المناخ COP26 التي نظمتها المملكة المتحدة في مدينة غلاسكو بإسكتلندا.

وكان متحدث باسم الحكومة البريطانية قد أعلن، الخميس الماضي، أنه "من غير المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء ريشي سوناك القمة في مصر بسبب الالتزامات الداخلية الملحة الأخرى".

وفي اليوم التالي، دافع سوناك عن قراره، أمام انتقادات أعضاء حزب العمال المعارض الذين اعتبروا أن عدم حضوره يعكس "فشلا هائلا للقيادة"، وأرجع قراره إلى أهمية التركيز على "التحديات الداخلية".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لشبكة CNN في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث لن يحضر شخصيًا قمة المناخ في مصر.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن الملك تشارلز قد تخلى عن خططه لحضور قمة COP27 الشهر المقبل في مصر، وذلك بنصيحة من رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس.

وذكرت مصادر لشبكة CNN أنه بعد مشاورات مع الحكومة كان هناك تفاهم مشترك بأن قمة المناخ ليست الحدث المناسب لتكون أول زيارة خارجية للملك تشارلز بعد وصوله للعرش.