رصد راكب يتحرش بمضيفات على متن طائرة في الجو.. شاهد ما حدث له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو في السعودية لتحرش مواطن بعاملة أفريقية، الجمعة، في حين أصدر الأمن العام بيانا أعلن فيه القبض على شخص ابتز فتاة في منطقة مكة.

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر تحرش شاب بمدبرة منزل أفريقية وسط غضب كبير على هذا التصرف، إذ قال بعضهم إن العاملة صورته دون أن يدري.

ويظهر الشاب بالفيديو وهو يعرض مبالغ مالية على مدبرة المنزل ويطلب منها ألا تخبر رب البيت وزوجته، قبل أن يظهر في نهاية الفيديو وقد خلع ملابسه من منطقة أسفل الجسم.

ونشر الأمن العام السعودي بيانا، من غير الواضح إذا ما كان يرتبط بالحادثة نفسها، قال فيه: "قبضت شرطة مكة المكرمة على مواطن ابتز فتاة وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وربط عدد من المغردين بين البيان والمقطع المتداول، كما انتشر وسم "القبض على المتحرش بالعاملة" بشكل واسع في السعودية، في وقت لم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.