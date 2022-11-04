(CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على أعضاء شبكة لتهريب النفط لصالح "حزب الله" اللبناني و"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، في بيان للوزارة: "يستخدم الأفراد الذين يديرون هذه الشبكة غير المشروعة شبكة من الشركات الوهمية والأساليب الاحتيالية بما في ذلك تزوير المستندات للتعتيم على أصول النفط الإيراني وبيعه في السوق الدولية والتهرب من العقوبات".

وفقا للبيان، تستهدف العقوبات "العديد من الأفراد والشركات والسفن لتورطهم في مزج النفط لإخفاء الأصول الإيرانية وتصديره في جميع أنحاء العالم لدعم حزب الله وفيلق القدس".

وتأتي العقوبات في الوقت الذي يبدو أن جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد أصابها الركود وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي، إن الاتفاق النووي "ليس محور تركيز الإدارة الأمريكية"، ولم يرد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية الصادر الخميس أي ذكر للاتفاق النووي.

وفي مايو/ أيار، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "شبكة دولية أخرى لتهريب النفط وغسيل الأموال بقيادة مسؤولي فيلق القدس سهلت بيع نفط إيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات لكل من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله".