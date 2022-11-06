دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت سفيرة السعودية بأمريكا، الأميرة ريما جوانب بشخصية والدها، الأمير بندر بن سلطان آل سعود الذي سبق وشغل منصف سفير المملكة بواشنطن.

جاء ذلك خلال مقابلة للأميرة بلقاء إذاعي على "The Mo Show" حيث قالت: "هناك جانبان لوالدي، الجانب الشخصي والجانب العام، الجانب العام يخص الدبلوماسية، المحاور، وحلقة الوصل، هذا الإنسان الديناميكي صاحب الرؤية مع بعد النظر.."

وتابعت: "الجانب الشخصي هو أنه أطرف رجل قد تقابله في حياتك وشخصيته ساحرة وبارع للغاية وقصصه استثنائية، تجربته الحياتية بإمكانه إسقاطها على مستوى إنساني وهو معلم أيضا فهو يعلمني ويعلم إخوتي وأخواتي ويعلم أطفالي دروس الحياة في كل مرة نوجد فيها معه.."

واستطردت: "يبدأ (الأمير بندر) حديثه كتعليق حول ما يرد في الأخبار ثم يعود إلى تاريخ العالم إلى حين بلوغ لحظات الحياة التي عاشها وكل ذلك يرجع إلى شيء لاحظه في أحد جوانب حياتنا والعبرة التي يريد تقديمها لنا دون القول يا صديقي انت بحاجة لوقفه.."

وأضافت: "كل طفل فخور بأبيه أو معظم الأطفال، هو ما يجدر بي قوله وكان علينا مشاركته مع العالم لكن تلك اللحظات التي حظينا به لأنفسنا هي أشياء لن أنساها أبدا.."