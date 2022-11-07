(CNN)-- قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك، أثار قضية الناشط المصري - البريطاني المسجون علاء عبد الفتاح، خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة المناخ (COP27)، الاثنين.

وحسب بيان للحكومة البريطانية بشأن تفاصيل ما دار في الاجتماع، فإن "رئيس الوزراء أثار قضية علاء عبد الفتاح، مؤكدا قلق حكومة المملكة المتحدة العميق بشأن هذه القضية. وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يرى ذلك يحل في أقرب وقت ممكن وسيواصل الضغط من أجل إحراز تقدم".

توقف علاء عبدالفتاح، أحد النشطاء البارزين في انتفاضة 2011 في البلاد والذي تم سجنه على مدار تسع سنوات، عن شرب الماء يوم الأحد مع تصعيده لإضراب عن الطعام لأكثر من 200 يوم.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لشبكة CNN في بيان الأحد، إن الحكومة تعمل جاهدة لتأمين إطلاق سراح عبد الفتاح من السجن.

وأضافت الحكومة البريطانية أن سوناك "شكر الرئيس السيسي على قيادة بلاده" في استضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.