والدة علاء عبدالفتاح: انتظرت خارج السجن منذ الصباح ولم أسمع عنه شيئا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قالت والدة الناشط المصري-البريطاني المعتقل في مصر، علاء عبدالفتاح، إنها لا تعرف ما إذا كان نجلها لا يزال على قيد الحياة.

وقالت ليلى سويف في مقطع فيديو نشرته مساء الإثنين بعد زيارة أجرتها إلى مقر السجن الذي يُعتقل به علاء: "لا يوجد دليل ملموس على أن علاء لا يزال حيا وواعيا"، حسب قولها.

وأضافت والدة الناشط المصري بالقول إنها انتظرت خارج السجن منذ الصباح لكنها لم تتلق رسالة حول وضع علاء عبدالفتاح، مشيرة إلى أنها ستعود إلى السجن الثلاثاء على أمل سماع أخبار حول مصير ابنها.

وكان قد قال رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، إنه أثار قضية عبدالفتاح مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على هامش "قمة المناخ" (Cop27).

يذكر أن علاء أعلن الأحد دخوله إضرابا عن شرب الماء بعد 200 يوم على إضرابه عن الطعام.