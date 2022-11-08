آمال على مؤتمر الأطراف COP27 في مصر هذا العام لتقديم حلول لأزمة الغذاء حول العالم

دبي- الإمارات العربية المتحدة (CNN)-قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه شدد على "مخاوفه العميقة" بشأن قضية الناشط المصري البريطاني الجنسية علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين.

وقال داوننج ستريت في بيان عن الاجتماع بين سوناك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في شرم الشيخ :"أثار رئيس الوزراء قضية علاء عبد الفتاح مشددا على مخاوف الحكومة البريطانية العميقة بهذا الخصوص".

وأضاف البيان "قال رئيس الوزراء إنه يأمل أن يرى تسوية لهذا الأمر في أقرب وقت وإنه سيواصل الضغط لإحراز تقدم".

وكان الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، السجين في مصر مرحلة جديدة من إضرابه عن الطعام، يوم 2 نوفمبر تشرين الأول بحسب أسرته التي قالت إنها تخشى على حياته. يأتي ذلك وسط دعوات متزايدة للإفراج عنه بالتازم مع انعقاد مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ.

وأخبر علاء، البالغ من العمر 40 عام، أقاربه بأنه سيشرب الماء فقط ، ثم يخطط للتوقف حتى عن ذلك.

وقالت شقيقته سناء سيف: "يستخدم علاء الأداة الوحيدة المتاحة له، وهي جسده، للقتال من أجل الحياة. في الوقت الحالي لا يعيش مثل الإنسان". وأضافت: "إنه ضعيف للغاية بالفعل. أخشى أن يموت".