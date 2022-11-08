البيت الأبيض: بايدن يهنئ نتنياهو على الفوز بالانتخابات الإسرائيلية

(CNN)-- قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "لتهنئته على فوز حزبه والإشادة بالانتخابات الإسرائيلية الحرة والنزيهة".

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن و نتنياهو "اتفقا على التحدث مرة أخرى في ختام عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية".

وفي إسرائيل، قال متحدث باسم حزب الليكود إن "بايدن اتصل ببنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات، وقال بايدن: نحن إخوة، سنصنع التاريخ معا، والتزامي بإسرائيل لا يرقى إليه الشك، مبروك يا صديقي".

وأضاف المتحدث أن نتنياهو قال للرئيس الأمريكي: "سنحقق المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية، وهذا في متناول اليد، والتزامي بتحالفنا وعلاقتنا أقوى من أي وقت مضى".

وذكر المتحدث باسم الليكود أن الاتصال استمر 8 دقائق.