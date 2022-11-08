البيت الأبيض: بايدن يهنئ نتنياهو على الفوز بالانتخابات الإسرائيلية

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لمؤتمر صحفي لجو بايدن وبنيامين نتنياهو في القدس
Credit: DEBBIE HILL/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "لتهنئته على فوز حزبه والإشادة بالانتخابات الإسرائيلية الحرة والنزيهة".

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وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن و نتنياهو "اتفقا على التحدث مرة أخرى في ختام عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية".

وفي إسرائيل، قال متحدث باسم حزب الليكود إن "بايدن اتصل ببنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات، وقال بايدن: نحن إخوة، سنصنع التاريخ معا، والتزامي بإسرائيل لا يرقى إليه الشك، مبروك يا صديقي".

وأضاف المتحدث أن نتنياهو قال للرئيس الأمريكي: "سنحقق المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية، وهذا في متناول اليد، والتزامي بتحالفنا وعلاقتنا أقوى من أي وقت مضى".

وذكر المتحدث باسم الليكود أن الاتصال استمر 8 دقائق.

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