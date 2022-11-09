ماذا نعلم عن علاء عبدالفتاح وكيف حصل على الجنسية البريطانية بـ2021؟

"أنت على أرض مصرية.. لا تلمسني".. لحظة إبعاد برلماني مصري من قاعة بعد مشادة مع شقيقة علاء عبدالفتاح على هامش قمة المناخ

"لا أعتقد أن هذا ضغط".. شاهد رد سامح شكري على أسئلة مذيعة CNN حول جنسية علاء عبدالفتاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز اسم علاء عبدالفتاح الناشط السياسي المصري الحاصل على الجنسية البريطانية عام 2021 خلال قمة المناخ التي تستضيفها مصر وسط مطالبات للسلطات المصرية بإطلاق سراحه.

وفيما يلي نقدم لكم نبذة سريعة عنه وفقا لما ذكرته حملة "freealaa" الداعية لإطلاق سراحه:

سُجن علاء عبدالفتاح بعهد نظام مبارك لمدة 45 يومًا وايضا من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في عام 2011. وظل في السجن لمدة شهرين تقريبًا، وواجه تهمًا في ظل حكومة محمد مرسي في عام 2013.

وخلال ثورة 2011 برز اسم علاء محليا ودوليا بعد الجمع بين نشاطه على الإنترنت، ونشاطه على الأرض، وكان في طليعة العديد من التيارات السياسية داخل الثورة، وأصبح هدفًا رئيسيًا من قبل النظام السابق.

اعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بعد نحو 3 أشهر من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطة، وبعد محاكمة استمرت أكثر من عام، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، بتهمة تنظيم احتجاجات، ليطلق سراحه لفترة وجيزة في 2019 ثم أعيد اعتقاله.

ولدت والدة عبدالفتاح في لندن عام 1956 وفي عام 2021 حصل على الجنسية البريطانية، وفقًا لموقع حملة Free Alaa.