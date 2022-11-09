زلة لسان للرئيس العراقي بمؤتمر المناخ تثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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الرئيس العراقي خلال الكلمة
Credit: @IraqiPresidency

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كلمة الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، وأبرزوا "زلة لسان" له.

ويقول الرئيس العراقي في مقطع الفيديو المتداول، كلمة "الاحتساب" عوضا عن "الاحتباس" في عبارة: "لقد كان العراق من أشد الدول تضررا بالاحتباس الحراري".

ويذكر أن البرلمان العراقي، انتخب عبداللطيف رشيد، رئيسا للبلاد، الشهر الماضي بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من التصويت، وبعد انحسار المنافسة بينه وبين الرئيس السابق برهم صالح، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ووُلد الرئيس العراقي المنتخب في 10أغسطس/آب من عام 1944 في منطقة السليمانية في العراق.

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